Seyyal Taner’in çılgın dansına mikrofon dayanmadı

Şarkıcı Seyyal Taner, Büyükçekmece'de sahne aldığı bir etkinlikte sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Seyyal Taner, 1.Büyükçekmece Plak Günleri'nde sahne aldı. Taner, dansı sırasında hızını alamayınca mikrofonun ayağını kırdı. Konserden sonra Abbey Road'ta kayıtları yapılan ‘Naciye' plağının imza gününü gerçekleştiren ünlü sanatçı, izdihama neden oldu.

‘Plak ve Ben'in katkılarıyla bu sene ilk kez düzenlenen etkinlik Atatürk Kültür Merkezi'nde görkemli bir açılışla başladı. Nostaljinin müzikseverlerle buluştuğu etkinlikte Türk pop-rock müziğinin kraliçesi Seyyal Taner ve Kurtalan Ekspres'in verdiği konserde ise coşku doruğa çıktı.

KARNAVAL KOSTÜMÜYLE BÜYÜLEDİ

Sahnede yaptığı danslarla bir an olsun yerinde duramayan sanatçı, adeta izdihama neden oldu. Konserine bir Seyyal Taner klasiği olan “Naciye” adlı parçasıyla başlayan sanatçı, kendine özgü dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sevenlerini hayran bıraktı. Karnaval konseptli kostümüyle sahneye çıkan Taner, dansı sırasında hızını alamayınca mikrofonun ayağını kırdı. Dans şovu sırasında mikrofonun ayağını ters çevirirken kıran Taner, “Sakin şarkı söylemek bana uymuyor. Sakin şarkı söyleyen bin kişi var. Ben de böyleyim” diyerek temposunu hiç bozmadı.

KADINLAR GÜNÜNÜ UNUTMADI

Kadınlar Gününü unutmayan Taner, “Arkasında kadın olmayan erkek ayakta duramaz” diyerek Tina Turner'ın Proud Mary adlı şarkısını hemcinsleri için seslendirdi. Konser bitiminde Abbey Road'ta kayıtları yapılan Naciye plağının imza gününü yapan Taner, yoğun ilgiyle karşılaştı.