Usta sanatçı Sezai Aydın’a veda

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçının oğlu Arda Aydın, yaptığı konuşmada "Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı" diyerek herkesi duygulandırdı.

Diyabet ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 69 yaşında hayata veda eden sanatçı Sezai Aydın için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celâl Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi.

Törene Aydın’ın yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı.

“KARISINI KAYBETTİKTEN 40 GÜN SONRA YANINA GİTMEK İÇİN ÇABALADI”

Törende konuşan sanatçının oğlu oyuncu Arda Aydın, “Gölgesinden kaçmaya çalıştıkça, daha çok gölgesinde kaldığım ve her seferinde şaşırtan, eğlendiren, pohpohlamaktan hep kaçan, bir evladının nasıl ayakları üstünde durması gerektiğini öğreten, son zamanlarında kendisi ile ilgili konuştuğumuzda Hakkı Ergök’ün müthiş tabiriyle insanlara yol gösteren bir modern zaman filozofu. Şükür ki ne kadar çok sevildiğini kendisi yaşarken de gördü ve bize de gösterdi” dedi.

Aydın, babasının büyük bir aktör olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Dehşetli bir aşık ve çok seven bir sevgiliydi. Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı. Son 5 yılında bana patronu olma onurunu yaşattı. İş yerinde her zaman ona ‘Sezai Bey’ diye hitap ettim. O da bana ‘Arda Bey’ derdi. Ama evde her zaman baba oldu. Şehir Tiyatrolarında birlikte en çok oyun oynayan baba-oğul olduk. Ne mutlu bize. Onunla sahnede, stüdyoda geçirdiğim zamanları gerçekten çok özleyeceğim. Zaten ben Sezai Aydın’la daha çok anı biriktirebilmek için bu işi (oyunculuğu) seçtim.”

Aydın’ın naaşı ardından, öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

EŞİ DE GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ

Sezai Aydın'ın eşi Fatma Çiğdem Aydın, kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.