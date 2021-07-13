Sezen Aksu 67 yaşında

Sezen Aksu bugün 67 yaşına bastı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından Sezen Aksu’nun doğum gününe özel mesajlar paylaştı.

İşte Sezen Aksu için ünlülerin yayınladığı doğum günü mesajları:

Emel Müftüoğlu, yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı. Sezen Aksu ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Müftüoğlu, “Canım Sezen Aksu’m… Bir tanecik Sezen Aksu’m… Nice, nice yıllara. İyi ki varsın” ifadelerini kullandı.

Yonca Evcimik, “İyi ki doğmuş Sezen Aksu, ‘Minik Serçe’miz, kıymetlimiz…” şeklinde konuştu.

Seda Sayan, Aksu ile birlikte çekilen fotoğrafına, “Doğum günün kutlu olsun halk ozanı, Kocaman yüreklim… Çok ve sağlıklı yaşa inşallah. Sen hep başımızda ol, biz hep senin etrafında olalım…” notunu düştü.

Demet Akalın ise, “Doğum günün kutlu olsun kraliçe” dedi.