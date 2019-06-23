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Sezen Aksu: “Bıraktım o işleri”
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanan Sezen Aksu, muhabirlerin sandık başında poz verme talebini geri çevirerek "Bıraktım o işleri" dedi.
Magazin 23 Haziran 2019 - 10:19

Sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı. Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15’te okula geldi. Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine ‘Poz verir misiniz?’ diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, “Poz veremem, bıraktım o işleri.” dedi.

BASIN MENSUPLARINA SİTEM ETTİ

Okulda bulunan gazetecilere günaydın diyen Aksu, kendisine günaydın demeyen gazeteciye esprili bir şekilde sitem etti. Aksu'nun gazeteciye “Günaydın diyorum cevap alamıyorum, suratıma bakıyorsun” demesi renkli anlara sahne oldu.
(DHA – İHA)

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Son güncelleme: 11:00 - 23.06.2019
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