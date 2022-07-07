Sezen Aksu ile Mabel Matiz yıllar önce aynı karede

Sezen Aksu adına açılan hayran hesaplarından birinde Mabel Matiz'in gençlik yıllarına ait fotoğraf yayınlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sezen Aksu’nun Instagram hesabının olmadığı biliniyor. Ancak Aksu’nun hayranlarının açtığı hesaplardan birisinden yapılan paylaşımda Mabel Matiz’in de yer alması dikkat çekti.

“FOTOĞRAFTAKİ MABEL’İ BULUNUZ”

Instagram’da paylaşılan fotoğrafta “Fotoğraftaki Mabel’i bulunuz. Sene 2005. Sezen Aksu fan sitesi forumunda tanışıp bir araya gelen arkadaşlar her hafta sonu Sezen’i görme ümidiyle Kanlıca ve Çengelköy'e gidiyor. Bir gün bu gençleri fark eden Sezen onları içeri davet ediyor ve bu fotoğraf da bize içimizi ısıtan bir hatıra olarak kalıyor” ifadelerine yer verildi.

Sezen Aksu’nun fanı olduğu ortaya çıkan Mabel Matiz, fotoğrafta soldan ikinci sırada yer alıyor.

“KALDIRIMLAR BİLİYOR”

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma Mabel Matiz de “Kaldırımlar biliyor” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir Dila Tarkan'ın eşine eski sevgilisinden nafaka davası