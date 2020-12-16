Sezen Aksu Onno Tunç’u andı: Gözlerin bakardı deli deli
Usta sanatçı Sezen Aksu, büyük aşkı Onno Tunç’u, 24’üncü ölüm yıl dönümünde sosyal medyada paylaştığı kareyle andı.
Aksu, Instagram hesabından yayınladığı Onno Tunç ile fotoğrafına, ‘İsyancı’ şarkısının sözlerini yazdı: “Sen bir isyancıydın kırdın geçtin, gözlerin bakardı deli deli.”
Onno Tunç, 1996 yılında Bursa’dan İstanbul’a dönerken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetmişti
1984 yılı ‘Sen Ağlama’ albümünden 1991 yılı ‘Gülümse’ albümüne kadar Sezen Aksu ile Aysel Gürel’in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşıdı.