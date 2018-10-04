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Sezen Aksu şarkıları Toplum Gönüllüsü gençler için söylendi
Sezen Aksu şarkıları Toplum Gönüllüsü gençler için söylendi
İş, sanat ve spor dünyasından ünlüler, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına Sezen Aksu şarkılarını seslendirdi. Geceden elde edilen gelirle 900’ü aşkın Toplum Gönüllüsü gencin sosyal sorumluluk projeleri desteklenecek.
Magazin 4 Ekim 2018 - 08:22

Gecenin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenirken, konserin müzik direktörü ve orkestra şefi ise Tuluğ Tırpan oldu. Gecenin sunuculuğunu Barış Falay ve Burcu Biricik üstelenirken, Birce Akalay, Derya Alabora, Devrim Yakut, Elif-Kerem Gönlüm, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Mehmet Erdem, Neslihan Demir, Özgür Çevik, Rubato, Sibel Tüzün, Şevki Çepa, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Tülay Günal, Yetkin Dikinciler, Zara ve iş dünyasından Burçak Elmas Deniz, Burçin Elmas Çubukçu, Evrim Aras, Selen Özgörkey Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Son güncelleme: 09:04 - 04.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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