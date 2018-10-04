Sezen Aksu şarkıları Toplum Gönüllüsü gençler için söylendi
Gecenin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenirken, konserin müzik direktörü ve orkestra şefi ise Tuluğ Tırpan oldu. Gecenin sunuculuğunu Barış Falay ve Burcu Biricik üstelenirken, Birce Akalay, Derya Alabora, Devrim Yakut, Elif-Kerem Gönlüm, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Mehmet Erdem, Neslihan Demir, Özgür Çevik, Rubato, Sibel Tüzün, Şevki Çepa, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Tülay Günal, Yetkin Dikinciler, Zara ve iş dünyasından Burçak Elmas Deniz, Burçin Elmas Çubukçu, Evrim Aras, Selen Özgörkey Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.