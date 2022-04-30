HAYAT
Abone Ol

Sezen Aksu’dan hayranlarına sürpriz

Sanatçı Sezen Aksu, YouTube'da yayınlanan 'Demo 2' projesinin yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen' ile hayranlarına sürpriz yaptı.

Yayınlanma: 09:56 - 30 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sezen Aksu’dan hayranlarına sürpriz

Bir süredir, başka sanatçılar tarafından daha önce albümlerde yorumlanmış şarkılarını ‘Demo’ adıyla kendisi söyleyerek müzikseverlere sunan Sezen Aksu ‘Demo 2’ albümünün yeni şarkısını yayınlandı.

Sanatçı bu kez, daha önce Tarkan’ın ve Yaşar Gaga’nın albümünde Sertab Erener tarafından seslendirilmiş olan ‘Her Şeye Rağmen’ şarkısını yorumladı.

Şarkının düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait.

Sanatçı 2020’nin başında başladığı ‘Demo 2’ projesinde bugüne dek ‘Yetinmeyi Bilir misin?’, ‘Ben de Yoluma Giderim’, ‘Kaybedenler’, Karşıyım’ gibi daha önce çok popüler olmuş şarkılarını yorumladı.

‘Her Şeye Rağmen’ şarkısının sözleri:

Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen
Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken

Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?
Nasıl direniyor insan hâlâ?
Gerçekten ümit var mı?
Ah, bunca günahla

Bari sen bırakma ellerimi
Bari sen yapma
Şimdi her zamandan
Daha fazla sarılmalıyız aşka

Yanıyor dünya, sonumuz yakın
Gel bütün gücünle kalbime tutun
Ağlıyor dünya, hâlimiz hazin
Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum

Sezen Aksu'ya ilahiyatçılardan destek İlginizi Çekebilir Sezen Aksu'ya ilahiyatçılardan destek Sezen Aksu'dan şarkı sözüyle cevap: Ben avım, sen avcı, vur bakalım… İlginizi Çekebilir Sezen Aksu'dan şarkı sözüyle cevap: Ben avım, sen avcı, vur bakalım… Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek paylaşımı İlginizi Çekebilir Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek paylaşımı