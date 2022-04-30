Sezen Aksu’dan hayranlarına sürpriz

Sanatçı Sezen Aksu, YouTube'da yayınlanan 'Demo 2' projesinin yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen' ile hayranlarına sürpriz yaptı.

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Bir süredir, başka sanatçılar tarafından daha önce albümlerde yorumlanmış şarkılarını ‘Demo’ adıyla kendisi söyleyerek müzikseverlere sunan Sezen Aksu ‘Demo 2’ albümünün yeni şarkısını yayınlandı.

Sanatçı bu kez, daha önce Tarkan’ın ve Yaşar Gaga’nın albümünde Sertab Erener tarafından seslendirilmiş olan ‘Her Şeye Rağmen’ şarkısını yorumladı.

Şarkının düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait.

Sanatçı 2020’nin başında başladığı ‘Demo 2’ projesinde bugüne dek ‘Yetinmeyi Bilir misin?’, ‘Ben de Yoluma Giderim’, ‘Kaybedenler’, Karşıyım’ gibi daha önce çok popüler olmuş şarkılarını yorumladı.

‘Her Şeye Rağmen’ şarkısının sözleri:

Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen

Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken

Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?

Nasıl direniyor insan hâlâ?

Gerçekten ümit var mı?

Ah, bunca günahla

Bari sen bırakma ellerimi

Bari sen yapma

Şimdi her zamandan

Daha fazla sarılmalıyız aşka

Yanıyor dünya, sonumuz yakın

Gel bütün gücünle kalbime tutun

Ağlıyor dünya, hâlimiz hazin

Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum

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