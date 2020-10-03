Sezen Aksu’dan sürpriz şarkı

Sanatçı Sezen Aksu, YouTube'da yayınlanan 'Demo 2' albümünün yeni şarkısı 'Kendimce' ile hayranlarına sürpriz yaptı.

Yeni şarkılarını dinleyicilerine yönelik mesajlarla yayınlayan Sezen Aksu, ‘Kendimce’nin klibini de YouTube’da yine mesajla paylaştı.

Sanatçı sevenlerine şöyle seslendi:

* Bir süre ara verdikten sonra ‘Demo 2’ albümü şarkılarına devam ediyoruz. Şarkımızın adı: Kendimce.

* Mustafa Ceceli’nin ilk albümünde söylediği, çok öne çıkmamış ama benim sevdiklerimden biri bu.

* Yayınladığımız, şarkının ilk hali. Sözleri de farklı Ceceli’nin söylediğinden. Belli ki kurcalamışım son şeklini alana kadar.

“ENSEYİ KARARTMAYALIM”

* Fazla da bir şey yok anlatılacak, diyeceğimi demişim zaten. Daha fazlası ‘İzahlı Matematik, Nimet Çalapal’' olur artık.

* Anlatacak bir sürü komik hikayem var aslında. Lâkin, mâlum tatsız zamanlardayız. ‘Bir ooof çeksem karşıki dağlar yıkılır’ türküsü misâli.

* Bu defalık bu kadar olsun, illâ ki telâfi ederiz. Yine de enseyi karartmayalım der, gözlerinizden öperim.