Sezen Aksu’dan sürpriz şarkı

Yeni şarkılarını dinleyicilerine yönelik mesajlarla yayınlayan Sezen Aksu, ‘Kendimce’nin klibini de YouTube’da yine mesajla paylaştı.
Sanatçı sevenlerine şöyle seslendi:
* Bir süre ara verdikten sonra ‘Demo 2’ albümü şarkılarına devam ediyoruz. Şarkımızın adı: Kendimce.
* Mustafa Ceceli’nin ilk albümünde söylediği, çok öne çıkmamış ama benim sevdiklerimden biri bu.
* Yayınladığımız, şarkının ilk hali. Sözleri de farklı Ceceli’nin söylediğinden. Belli ki kurcalamışım son şeklini alana kadar.
“ENSEYİ KARARTMAYALIM”
* Fazla da bir şey yok anlatılacak, diyeceğimi demişim zaten. Daha fazlası ‘İzahlı Matematik, Nimet Çalapal’' olur artık.
* Anlatacak bir sürü komik hikayem var aslında. Lâkin, mâlum tatsız zamanlardayız. ‘Bir ooof çeksem karşıki dağlar yıkılır’ türküsü misâli.
* Bu defalık bu kadar olsun, illâ ki telâfi ederiz. Yine de enseyi karartmayalım der, gözlerinizden öperim.