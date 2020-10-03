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Sezen Aksu’dan sürpriz şarkı
Sezen Aksu’dan sürpriz şarkı
Sanatçı Sezen Aksu, YouTube'da yayınlanan 'Demo 2' albümünün yeni şarkısı 'Kendimce' ile hayranlarına sürpriz yaptı.
Magazin 3 Ekim 2020 - 09:16

Yeni şarkılarını dinleyicilerine yönelik mesajlarla yayınlayan Sezen Aksu, ‘Kendimce’nin klibini de YouTube’da yine mesajla paylaştı.

Sanatçı sevenlerine şöyle seslendi:

* Bir süre ara verdikten sonra ‘Demo 2’ albümü şarkılarına devam ediyoruz. Şarkımızın adı: Kendimce.

* Mustafa Ceceli’nin ilk albümünde söylediği, çok öne çıkmamış ama benim sevdiklerimden biri bu.

* Yayınladığımız, şarkının ilk hali. Sözleri de farklı Ceceli’nin söylediğinden. Belli ki kurcalamışım son şeklini alana kadar.

“ENSEYİ KARARTMAYALIM”

* Fazla da bir şey yok anlatılacak, diyeceğimi demişim zaten. Daha fazlası ‘İzahlı Matematik, Nimet Çalapal’' olur artık.

* Anlatacak bir sürü komik hikayem var aslında. Lâkin, mâlum tatsız zamanlardayız. ‘Bir ooof çeksem karşıki dağlar yıkılır’ türküsü misâli.

* Bu defalık bu kadar olsun, illâ ki telâfi ederiz. Yine de enseyi karartmayalım der, gözlerinizden öperim.

Son güncelleme: 09:21 - 03.10.2020
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