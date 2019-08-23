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Sezen Aksu’nun acı günü
Sezen Aksu’nun acı günü
Minik Serçe lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun bir süredir tedavi altında olan babası Sami Yıldırım 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Magazin 23 Ağustos 2019 - 13:23

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sezen Aksu’nun bir süredir solunum yetmezliği sıkıntısı yaşayan babası Sami Yıldırım, 91 yaşında hayata veda etti. Sami Yıldırım, 18 Temmuz’da aniden rahatsızlanınca, yakınlarının çağırdığı ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım’ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenmiş ve 5 gün tedavi görmüştü.

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