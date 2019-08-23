Sezen Aksu’nun acı günü
Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sezen Aksu’nun bir süredir solunum yetmezliği sıkıntısı yaşayan babası Sami Yıldırım, 91 yaşında hayata veda etti. Sami Yıldırım, 18 Temmuz’da aniden rahatsızlanınca, yakınlarının çağırdığı ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım’ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenmiş ve 5 gün tedavi görmüştü.