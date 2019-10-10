Sezin Bozacı kimdir? Sezin Bozacı nereli ve kaç yaşında?

Sezin Bozacı, 1977 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Oyuncu isimli sinema filmi ile geçen Sezin Bozacı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Sezin Bozacı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Aşk Ağlatır dizisinde Üftade karakterini canlandıran Sezin Bozacı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sezin Bozacı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SEZİN BOZACI KİMDİR?

Sezin Bozacı, 5 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İ.T.Ü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Kameralar karşısın ilk kez 2012 yılında yayınlanan Oyuncu adlı sinema filmi ile geçmiştir.

Şeref Meselesi, Şimdiki Zaman, Babam ve Ailesi dizileri ile Şimdiki Zaman, Oyuncu, Anons gibi sinema filmlerinde rol alan Sezin Bozacı, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Üftade karakterine hayat vermektedir. Sezin Bozacı 1.62 metre boyunda, 51 kilo ve Yay burcudur.

Sezin Bozacı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Üftade) (TV Dizisi)

2018 – Bartu Ben (Şermin) (TV Dizisi)

2017 – Anons (Hemşire) (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Zarife Hoca) (Sinema Filmi)

2016 – Babam ve Ailesi (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Rüzgarda Salınan Nilüfer (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2014 – Şeref Meselesi (Neriman) (TV Dizisi)

2013 – Şimdiki Zaman (Müşteri) (Sinema Filmi)

2012 – Oyuncu (Sinema Filmi)