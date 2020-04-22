Sezin Erbil’den aşı açıklaması

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil bundan dört ay önce anne olmuş ve büyük bir mutluluk yaşamıştı. Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği aşı sorularına yanıt verdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, geçen yıl Aralık ayında annelik duygusunu tatmış ve kızı Elisa’yı sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı.

Geçen süre zarfında kızının yüzünü sosyal medya hesabından paylaşmayan Sezin Hanım, buna rağmen onunla ilgili paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor. Kızıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bol miktarda paylaşımda bulunan Sezin bu defa takipçilerinden gelen aşı sorularına yanıt verdi.

Bebeklerin yaptırmak zorunda oldukları aşılara dair karantina sürecinde nasıl bir çözüm bulduğunu soran takipçilerini aydınlatan Sezin Erbil şunları yazdı: