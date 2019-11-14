Sezin Erbil’den babası Mehmet Ali’ye duygusal satırlar

Geçen hafta iki kez hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutan Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin'den babasına dair duygusal bir mesaj geldi.

Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü. Ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil’in yakından ilgilendiği ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında sürekli olarak bilgi verilse de yaşanan bu gelişmeler üzerine hayranları neler olduğunu merak etmeye başladı.

BÜYÜK KIZI SEZİN’DEN PAYLAŞIM…

Ameliyat olacağı iddiası doktoru tarafından yalanlanan Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin, Instagram hesabından yazdığı satırlarla babasına olan sevgisini ve onun sağlığına dair duyduğu endişeyi gösterdi. İşte Sezin’in o satırları:

“Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam, senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi sen hep tevekkül ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin”