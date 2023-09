Shakira, Gerard Pique’den intikam almaya doyamıyor… Şovuyla geceye damga vurdu

Geçtiğimiz yıl 12 yıllık beraberliklerini sonlandıran Shakira ve Gerard Pique, aralarındaki atışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak müzik dünyasının prestijli ödül gecesi MTV Video Müzik Ödülleri'nde Shakira seslendirdiği şarkı ve bıçaklı gösterisiyle dikkat çekerken akıllara "Pique'den intikam mı alıyor" sorularını getirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İki çocuğu olan ve 12 yıl birlikte olan Shakira ve Gerard Pique geçtiğimiz yıl son derece olaylı bir şekilde ilişkilerine son vermişti. Pique’nin, dünyaca ünlü şarkıcıyı aldatmasıyla uzun bir süre gündemden düşmeyen çift birbirlerine yaptıkları göndermelerle de dikkat çekti.

Shakira, ayrılık sonrası Shakira Bzrp Music Sessions 53 ile çıkış yaparken şarkının sözleri günlerce konuşuldu. Ünlü şarkıcı adeta sözlerde Pique’yi yerden yere vurdu. “Beynini de biraz çalıştır”, “Ben iki 22’lik değerindeyim”, “Ferrari’yi Twingo ile takas ettin”, “Rolex’i Casio’yla takas ettin” gibi sözlere sahip olan Shakira’ya yanıt Pique’den gecikmedi ve yaptığı bir internet yayınında takım arkadaşlarıyla Casio saatler takarak ünlü şarkıcıya cevap verdi.

Pique, ayrılık sonra Shakira’yı aldattığı Clara Chia ile birlikteliğine devam ederken, Shakira Tom Cruise gibi isimlerle anılsa da anlaşılan kariyerine öncelik veriyor. Ünlü şarkıcı, müzik dünyasının prestijli ödüllerinden biri MTV Video Müzik Ödülleri’nde yaptığı şovla ve yeni şarkısıyla dikkat çekiyor.

Ancak Shakira’nın The Boss adını verdiği en yeni şarkısının Pique ve arkadaşlarına gönderme olduğu düşünülüyor. Bunun nedeni ise ünlü futbolcunun arkadaşlarının, ilişkileri sırasında ünlü şarkıcıya taktıkları “La Patron” ismi.

Ayrıca sahnede sergilediği bıçaklı şov da bir tür intikam dansı olarak yorumlandı. Shakira, ödül töreninde She Wolf, Objection, Hips Don’t Lie ve When, Wherever gibi hitlerinden oluşan bir karışık performans sergiledi ve ayakta alkışlandı.

Seyirciler arasında Pique ile paylaştığı oğulları Milan ve Sasha da vardı. Gecenin en büyük ödüllerinden biri olan Michael Jackson Video Öncü Ödülü’nü aldığında çocukları da onu tebrik etmek için oradaydı.

İlginizi Çekebilir MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu... Taylor Swift geceye damga vurdu

İlginizi Çekebilir Yılın aşkı... Shakira ve Lewis Hamilton beraber mi?