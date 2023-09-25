Shakira, intikamı unutamadı… Yeni klibinde hedef Pique

Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılan Shakira ve Pique arasında sular yakın zamanda durulacak gibi durmuyor. Dünyaca ünlü şarkıcı yeni klibinde yine Pique'yi hedef alıyor.

Sozcu.com.tr

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Shakira, yeni müzik videosunda eski sevgilisi olan Barselona’nın efsane oyuncularından Pique’yi hedef almış gibi görünüyor. Dünyaca ünlü şarkıcı yeni müzik videosu “El Jefe”de eski sevgilisi Gerard Pique’ye yeni bir darbe daha indiriyor ve Pique’nin kovduğu bakıcıya yer veriyor.

Haziran 2022’de yollarını ayıran Shakira ve Gerard Pique, o zamandan beri birbirlerine şarkılar ve yer aldıkları canlı yayınlar aracılığıyla sert göndermelerde bulunuyorlar.

Ayrılık sonrası Shakira, Shakira Bzrp Music Sessions 53 ile çıkış yaparken şarkının sözleri günlerce konuşuldu. Ünlü şarkıcı adeta sözlerde Pique'yi yerden yere vurdu.

“Beynini de biraz çalıştır”, “Ben iki 22'lik değerindeyim”, “Ferrari'yi Twingo ile takas ettin”, “Rolex'i Casio'yla takas ettin” gibi sözlere sahip olan Shakira'ya yanıt Pique'den gecikmedi ve yaptığı bir internet yayınında takım arkadaşlarıyla Casio saatler takarak ünlü şarkıcıya cevap verdi.

PIQUE TAZMİNAT BİLE ÖDEMEMİŞTİ, SHAKIRA’NIN KLİBİNDE YER ALDI

Amerikalı grup Fuerza Regida ile çıkardığı şarkı aslında bir protesto şarkısı olarak sınıflandırılabilir. Kolombiyalı şarkıcı, en savunmasız işçilerin işçi haklarını savunuyor. Şarkı sözleri, çoğu Latin Amerikalı göçmen olan ve acımasız ve açgözlü işverenlerin elindeki kötü çalışma koşullarına katlanmak zorunda kalan çalışanlara değiniyor.

Shakira, şarkının klibinde de eski sevgilisine son darbeyi vuruyor. Videonun sonlarına doğru kamera, çocuklarının uzun süredir bakıcısı olan Lili Melgar’ı gösteriyor. Ve hatta Shakira, şarkıda “Lili Melgar, bu şarkı sana gelsin, sana tazminat ödemediler” sözlerine yer veriyor.

Shakira’nın bu hamlesinin nedeni ise kendisini Pique’nin sadakatsizliği konusunda uyaran kişinin Melgar olması. Hatta bu durum üzerine Pique, Melgar’ı kovuyor.

Pique, Melgar’ı, Shakira’ya Clara Chia ile yaşadığı yasak aşkı anlattıktan sonra kovuyor ancak Melgar’ın yıllarca çalışmasının karşılığı olan tazminatı ödemiyor. Pique’nin çevresine göre, Melgar Shakira için çalışmaya devam ettiği ve ayrılıktan sonra onunla Miami’ye taşınmayı kabul ettiği için kendisine tazminat ödenmedi.

1 MİLYON EURO KAZANDI

Ancak Shakira sadece eski sevgilisine göndermeler yakmakla kalmıyor aynı zamanda bu haksızlığa sesini çıkarıyor ve Melgar’a klibinde yer veriyor.

Yerel basına yansıyan haberlere göre; Lili Melgar, “El Jefe”nin klibinde yer almasının karşılığında bir milyon euro olarak tahmin edilen önemli bir gelir elde etti. Shakira’nın YouTube’daki izlenmelerinden elde edilen gelir sadece 24 saatte 11 milyonu aştı.

Shakira’nın şarkı sözlerine şimdiye kadar katıldığı yayınlarla bir şekilde cevap veren Pique’nin klipten sonraki hamlesi merakla bekleniyor.

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