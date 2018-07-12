Shakira İstanbul’dan ayrıldı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

‘El Dorado Dünya Turnesi' kapsamında dün akşam Vodafona Park'ta konser veren Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, öğlen saatlerinde konakladığı otelden ayrılarak Lübnan'a uçtu. Memleketi Lübnan'da yarın konser verecek olan Shakira'yı yolcu etmek isteyen bir grup hayranı da erken saatlerde otelin önünde kamp kurdu. Shakira'nın oğlu Sasha ve Milan'ın resimlerinin yer aldığı el yazmasını Shakira'ya vermek isteyen Damla Ercan isimli hayranı “Dün gece konserdeydim, bugün burada. Kendisini yolcu etmek istedim. Bunu da kendisine hediye etmek istiyorum” dedi.

23 VALİZLE AYRILDI

Konakladığı The Tarabya Oteli'nde öğlen saatlerinde ayrılan Shakira, çıkış için otelin otoparkını kullandı. Çocukları Sasha ve Milan, annesi Nidea Del Carmen, babası William Mebarak ve abisi Tonino Mebarak ile Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminaline gelen Shakira, burada basın mensuplarına görüntü verdi. Gazetecilere el sallayan Shakira, Türkçe olarak “Görüşürüz” dedikten sonra terminale giriş yaptı. Yol boyunca yorgun düştüğü gözlenen şarkıcının büyük oğlu Milan, dayısı Tonino'nun kucağında uyudu. Dünya starı, 23 parça valizle İstanbul'dan ayrıldı.