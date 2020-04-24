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Shakira karantinayı fırsat bildi! Antik Felsefe eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı
Shakira karantinayı fırsat bildi! Antik Felsefe eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı
Corona virüsü salgını nedeniyle Shakira da sosyal izolasyon kurallarına uyuyor. Ailesiyle birlikte tüm vaktini evde geçiren ünlü şarkıcı, karantinayı fırsat bilerek sanal ortamda Antik Felsefe eğitimini başarıyla bitirdi ve diplomasına kavuştu.
Magazin 24 Nisan 2020 - 10:44

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, corona virüsü salgınında alınan önlemlerden biri olan sosyal izolasyonu fırsata çevirdi. 43 yaşındaki şarkıcı, dört haftalık Antik Felsefe eğitimini internet üzerinden tamamlayarak University of Pennsylvania’dan diplomasını aldı.

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Güzel haberi sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşan Shakira, “Pennsylvania Üniversitesi’nden dört haftalık Antik Felsefe eğitimi alarak mezun oldum. Biliyorum hobilerim biraz kullanışsız ama çocuklar uyuduktan sonraki birçok saatimi buna verdim. Plato ve öncülerine, geçen ayımı eğlenceli kıldıkları için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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Shakira’nın bu hareketini gören hayranları, karantinada boş durmayıp kendisini geliştiren şarkıcıyla gurur duydu.

Son güncelleme: 10:46 - 24.04.2020