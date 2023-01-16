Shakira-Pique savaşı, karşılıklı hamlelerle büyüyor

İhanet sonucu 12 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sona erdiren Shakira ve Pique arasındaki soğuk savaş bitmiyor. İki ünlü isimden karşılıklı yeni hamleler geldi.

Sozcu.com.tr

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12 yıllık ilişkilerini bitirme kararı sonrası birbirine giren Shakira-Gerard Pique cephesinde sular durulmuyor.

Shakira, son yayınladığı şarkıyla iki çocuğunun babası olan ünlü futbolcu Pique’yi ve 23 yaşındaki yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'yi hedef almıştı. Şarkı sözlerinde, “Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Ferrari'yi Twingo ile takas ettin. Rolex'i Casio ile takas ettin/ Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır” ifadeleri “Shakira'nın intikamı” olarak nitelenmişti.

Pique ise geçen hafta bir Twitch yayınında Casio saatini göstererek eski sevgilisine yanıt vermişti. Casio ile sponsorluk anlaşması yaptığını açıklayan ünlü futbolcu, son olarak da Renault Twingo marka bir araçla video çekti.



SHAKIRA'DAN KARŞI HAMLE

İntikam şarkısıyla listelerde fırtınalar estiren Shakira ise, Pique’nin annesi olan eski kayınvalidesinin evinin karşısındaki balkonuna dev bir cadı heykeli yerleştirdi.

Bölgede yaşayanlar, 45 yaşındaki şarkıcının, Pique’yi ve yeni sevgilisini hedef alan son şarkısını da İspanya'daki evinde son ses çalarak eski kayınvalidesine mesaj gönderdiği yorumunu yaptı.

Haberlere göre Pique'nin yeni aşkının ortaya çıkmasıyla ünlü futbolcunun annesi Montserrat Bernabéu ve Shakira'nın arası da bozuldu.

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