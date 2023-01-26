Shakira’dan ayrılan Pique yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Geçtiğimiz aylarda 12 yıllık birlikteliklerini "aldatma" sebebiyle sonlandıran dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ve İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin olaylı ayrılığının yankıları sürüyor. Pique'nin, Shakira'yı aldattığı iddia edilen sevgilisiyle fotoğraf paylaşması şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın (45), 2010 yılından beri birlikte olduğu Gerard Pique'nin (35) kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrılık kararı alması magazin ve spor gündemine bomba gibi düşmüştü.

2022 yazında dünya kamuoyunu da yakından meşgul eden bu haberi Pique yalanlasa da, Shakira ayrılık kararından dönmemişti.

Çiftin arasında başlayan soğuk savaş sonucunda, Shakira, Pique’nin “Rolex yerine Casio’yu tercih ettiği” göndermelerle dolu bir şarkı yayınladı ve evlerinin balkonuna, kayınvalidesinin görebileceği şekilde bir cadı figürü koydu. Pique de, Shakira’nın tüm göndermelerini kabul ederek Casio marka saatle poz verdi ve ürünlerinin çok sağlam olduklarını söyledi.

MİLYONLARCA BEĞENİ ALDI

Yaşanan son gelişme ise tekrardan dikkatleri bu çiftin üzerine çekti. Pique, şimdiki sevgilisi ve iş arkadaşı Clara Chia Marti'yle (23), Instagram üzerinden bir fotoğraf yayınladı.

Fotoğrafa milyonlarca beğeni ve yorum gelirken söylentilere göre, Pique ve Marti’nin ilişkisi, çift henüz beraberken başlamıştı. Hatta futbolcunun Barselona'daki evinde yaptığı röportajda Marti'nin arka planda yer aldığı, bu sırada Shakira'nın iki çocuğuyla birlikte yurt dışında olduğu iddia edildi.

Shakira'ya yakın kaynaklar, “Söz konusu ilişkinin sandığından çok daha uzun süredir devam ettiğini öğrenmek onun için yıkıcı.” yorumunu yaparken ünlü şarkıcının, geçtiğimiz hafta “zamanın iyileştirici gücü” hakkında attığı yılbaşı mesajı da oldukça dikkat çekmişti.

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