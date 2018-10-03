Shakira’dan Britney Spears’a övgü dolu sözler

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Özel hayatında yaşadığı çalkantılı süreçler sonrasında kariyerinde kötü dönemler yaşayan şarkıcı Britney Spears, şimdilerde işine dört elle sarılmış durumda. Yoğun olarak spor yapan ve fit bir vücuda sahip olan 37 yaşındaki şarkıcı Spears yaptığı dans provasını hesabından paylaştı. Ünlü bir dans hocasıyla salsa çalışırken çekilmiş videosunu paylaşan Britney Spears’ın başarılı hareketleri Shakira’nın da dikkatinden kaçmadı ve hesabından bu çalışma videosunu paylaşarak “Evet oluyor, inanılmaz bir salsa dansçısı olmuşsun” şeklinde yorumda bulundu.