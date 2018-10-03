Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Shakira’dan Britney Spears’a övgü dolu sözler
Shakira’dan Britney Spears’a övgü dolu sözler
Dünyayı sarsan şarkıları ve kendine özgü danslarıyla şöhret olan Shakira, sosyal medya hesabından şarkıcı Britney Spears'ın bir dans provasını paylaştı.
Magazin 3 Ekim 2018 - 12:57

Özel hayatında yaşadığı çalkantılı süreçler sonrasında kariyerinde kötü dönemler yaşayan şarkıcı Britney Spears, şimdilerde işine dört elle sarılmış durumda. Yoğun olarak spor yapan ve fit bir vücuda sahip olan 37 yaşındaki şarkıcı Spears yaptığı dans provasını hesabından paylaştı. Ünlü bir dans hocasıyla salsa çalışırken çekilmiş videosunu paylaşan Britney Spears’ın başarılı hareketleri Shakira’nın da dikkatinden kaçmadı ve hesabından bu çalışma videosunu paylaşarak “Evet oluyor, inanılmaz bir salsa dansçısı olmuşsun” şeklinde yorumda bulundu.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler