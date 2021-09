Shang-Chi yıldızının stok fotoğraf geçmişi Twitter’da gündem oldu

Marvel'in Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) filminin yıldızı Simu Liu, geçmiş kariyeriyle Twitter'da hayranlarının sempatisini kazandı.

MCU’nun ilk Asyalı süper kahramanı Shang-Chi, 140 milyon dolarlık gişe rekoruyla bu yılın en çok dikkat çeken filmleri arasındaydı. Filmdeki başarısıyla hayranlardan ve film eleştirmenlerinde tam not alan Simun Liu ise bugünlere pek de kolay gelmedi. Liu, ünlü bir film yıldızı olmadan önce stok fotoğraflar için modellik yaptığını açıkladı.

Aktör, Twitter’da beyazperdedeki başarısını kutlayan ve geçmişini de inkar etmeyen bir paylaşım yaptı. Stok fotoğraflarından birini paylaşarak “batacağımızı düşünen insanlara gülüyorum” yazdı.

Liu’nun paylaşımı 280 binden fazla beğeni alırken, hayranlarından da Liu’nun yer aldığı stok fotoğraf görüntüleri geldi.

