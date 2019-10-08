Shanina’nın güzellik sırrı ‘İpek yastık’

Dünyaca ünlü model Shanina Shaik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürekli olarak seyahat yapan kadınların işine yarayacak bir tüyo paylaştı.

Victoria's Secret meleği Avustralyalı model Shanina Shaik, Litvanya, Pakistan ve Suudi Arabistan kökenli bir model… Pek çok ünlü moda olayında podyuma çıkan güzel isim sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle yoğun koşturmalarına ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. İşi gereği sürekli olarak uzun uçuşlar yapan ve bol bol sehayate çıkan 28 yaşındaki isim geçtiğimiz aylarda bir gazeteye röportaj vermiş ve 2019 yılında Victoria’s Secret şovunun yapılmayacağını açıklamıştı.

UZUN SEYAHATLERDE GÜZELLİKTEN ÖDÜN VERMEYİN

Verdiği başka bir röportajda “Müslüman doğdum, Müslüman yetiştirildim ve çok normal bir hayat tarzım oldu” şeklindeki açıklamalarıyla ülkemizde de yakından takip edilmeye başlanan model instagram hesabından yaptığı güzellik tüyosu paylaşımıyla dikkat çekti. Uzun seyahatlerde yanından ayırmadığı ipek yastığının fotoğrafını hesabından paylaşan Shaik bunun altına şunları yazdı:

“Seyahatlere çıktığımda yanımda mutlaka ipek yastığım oluyor. İpek yastık sadece hijyenik nedenlerden ötürü mükemmel değil, aynı zamanda yaşlanma sürecini tersine çevirici etkisi var. Aynı zamanda olası sivilce patlamalarının da önüne geçerek cildinizin ipeksi pürüzsüz bir şekilde kalmasını sağlar sağlar. Bu da benden size güzellik üzerine küçük bir seyahat tüyosu olsun.”