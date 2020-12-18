Sharapova evleniyor: ‘Evet’ dedim

Geçen sene tenise veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, Instagram hesabından müjdeli haberi verdi.

33 yaşındaki Sharapova, 41 yaşındaki İngiliz iş insanı Alexander Glikes’in yaptığı evlilik teklifini paylaştı.

Sharapova, paylaşımında “Tanıştığımız ilk günden itibaren ‘Evet’ dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?” ifadelerini kullandı.

Glikes ise, “Evet diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.