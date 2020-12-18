Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sharapova evleniyor: ‘Evet’ dedim
Sharapova evleniyor: ‘Evet’ dedim
Emekli tenisçi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını açıkladı.
Magazin 18 Aralık 2020 - 13:40

Geçen sene tenise veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, Instagram hesabından müjdeli haberi verdi.

33 yaşındaki Sharapova, 41 yaşındaki İngiliz iş insanı Alexander Glikes’in yaptığı evlilik teklifini paylaştı.

Sharapova, paylaşımında “Tanıştığımız ilk günden itibaren ‘Evet’ dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?” ifadelerini kullandı.

Glikes ise, “Evet diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Son güncelleme: 13:46 - 18.12.2020
Etiketler