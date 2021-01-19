Sharapova’ya servet değerinde nişan yüzüğü: Fiyatı 3 milyon TL

Dünyaca ünlü eski Rus tenisçi Maria Sharapova, corona virüsü salgını nedeniyle bir dönem ara verilen 2020 tenis sezonunda kariyerine noktayı koydu.

O günden bu yana sosyal medyada daha aktif bir kullanıcı olan 33 yaşındaki eski tenisçi, kendi adını taşıyan ürünleri ve hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

41 yaşındaki İngiliz iş adamı Alexander Gilkes’le mutlu bir beraberliği olan Sharapova, geçtiğimiz aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

Sharapova’nın göz kamaştıran nişan yüzüğünün detayları ortaya çıktı. Daily Mail’in haberine göre Jessica McCormack’ın tasarladığı yüzüğün fiyatı 400 bin dolar (3 milyon TL).

Beş karatlık özel üretim yüzüğün yapımında 18 ayar pembe altın, gümüş, zümrüt ve elmas kullanıldığı belirtiliyor.