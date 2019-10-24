Sharon Stone açıkladı ‘Vücudumu çok daha fazla seviyorum’

Sharon Stone Allure dergisine ilginç açıklamalarda bulundu ve 1992 yapımı Temel İçgüdü filminin günümüzde yapılıp yapılmayacağından endişe duyduğunu belirtti. Stone ayrıca kendiyle ne kadar barışık olduğunu da gözler önüne serdi ve 'Vücudumu çok daha fazla seviyorum' dedi...

Bir döneme damga vuran Temel İçgüdü / Basic Instinct adlı kült filmin başrol oyuncusu Sharon Stone, o günlere ait anılarını Allure dergisine anlatırken, bir taraftan da filmin 2019’da yapılıp yapılmayacağından şüphe duyduğunu söyledi.

1992 yılında çekilen filmin tüm korkularımızı, şüphelerimizi ve gücün kadınların lehine değişim anını yakaladığını söyleyen Sharon Stone, “Temel İçgüdü'nün tarihin tam da olması gereken anında yapıldığını düşünüyorum. Hala etkileyici bir film ama bugün yapılabilir miydi? Yapıldığı zamanki sansasyonu yaratacağından şüpheliyim” dedi.

O dönem kariyerine başladığında oturmaları gereken iki şeklin olduğunu belirten Stone “Oturmamıza iki şekilde müdaade edilirdi; Ayak bilekleri üst üste gelecek şekilde ya da bilekler sandalyenin altında bitişecek şekilde” dedi.

Efsane isim 90'lardan bu yana sektördeki deneyiminin nasıl değiştiğinden de bahsetti: “Vücudumu çok daha fazla seviyorum. Vücuduma minnettarım. Ben gençken herkes bana vücudumda neyin kusurlu olduğunu söylerdi. Filmin oyuncu kadrosuna girdiğimde her gün bana kilolarca makyaj yapan bir makyöz tuttular” diyen Stone, “Her gün karavanıma gidip o makyajı çıkarırdım. Ama makyözümü seçme özgürlüğüm yoktu, adım da afişte (filmin adının) üstüne konmazdı.”