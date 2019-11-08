Sharon Stone canlı yayında meşhur sahneyi yeniden canlandırdı

Temel İçgüdü filmindeki seksi bacak bacak üstüne atma sahnesiyle hafızalara kazınan Sharon Stone, dün akşam GQ Almanya’nın Men of the Year ödül törenine katıldı. Berlin’de gerçekleştirilen törende Yılın Kadını ödülünü almak için sahneye çıkan Stone, 27 yıl sonra, o efsane hareketi yeniden yaptı.

Ödül konuşmasını sandalyeye oturarak yapan 61 yaşındaki ünlü oyuncu, filmdeki sahneyi yeniden canlandırdı ve bacak bacak üstüne atarak izleyicileri şaşkınlığa uğrattı.

Konuşmasında, hayatını değiştiren sahneyle ilgili şunları söyledi; “Birkaç yıl önce çekimlerde filmin yönetmeni “İç çamaşırını görebiliyoruz, onu bana uzatır mısın? Bu sahnede iç çamaşırın olmaması lazım ama biz bir şey görmeyeceğiz’ dedi. Ben de “Tabii ki” diyerek çamaşırı çıkardım. O anın hayatımı değiştireceğini bilmiyordum’ dedi.

Temel İçgüdü filminde Catherine Tramell karakterini canlandıran ve polis sorgusunda dikkatleri dağıtmak için iç çamaşırı olmadan bacak bacak üstüne atmıştı.