Sharon Stone, çöpçatanlık sitesine üye oldu, sahte hesap gerekçesiyle atıldı

Sharon Stone, flört ve çöpçatanlık uygulamasına üye oldu. Ne var ki üye olur olmaz, hesabının sahte olduğu gerekçesiyle siteden atıldı. Stone, hesabının engellenmesine isyan etti.

Temel İçgüdü filmiyle ünlenen 61 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Bumble adlı bir çöpçatanlık uygulamasına üye oldu. Hesabının sahte olması gerekçesiyle siteden çıkartılan Stone isyan etti.

Açtığı hesabın sahte olduğu yönünde birçok kullanıcının şikayetçi olması üzerine uygulamanın yetkilileri, Stone'un hesabını askıya aldı. Stone yaşananları Twitter'dan ve Instagram’dan duyurdu. Stone, “Bazı kullanıcılar benim orada olmamın mümkün olmayacağını belirterek hesabımı şikayet etmiş. Bu dışlayıcılık olmuyor mu? Beni kovandan atmayın” yorumunu yazdı.