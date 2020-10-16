Sharon Stone: Flörtleşmekten bıktım

Bir dönem kendisini sosyal medya uygulamalarına kaptırdığını açıklayan ABD'li oyuncu Sharon Stone, flörtleşmekten bıktığını ifade ederek, "Erkeklerin kadınlarla aynı noktada olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmiyle hafızalara kazınan Sharon Stone, flörtleşmekten bıktığını ve yalnız olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Mirror’ın haberine göre Stone açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Samimiyetsiz ve zamanıma değmeyecek insanlar buluyorum. Yalnızken, çocuklarımla ve arkadaşlarımla vakit geçirirken daha çok eğleniyorum.

“ERKEKLERLE KADINLAR AYNI YERDE DEĞİL”

Stone bunun nedeni sorulduğunda ise şöyle konuştu:

* Bir başka çocuğa ihtiyacım yok. Samimiyetsizlik ve saçmalık istemiyorum, oyun oynamak istemiyorum. Erkeklerin kadınlarla aynı noktada olduğunu düşünmüyorum.

* Gerçekten çok iyi erkek arkadaşlarım var ama bir ilişkide duygusal olgunluk söz konusu olduğunda erkek ve kadınların görünüşte farklı noktalarda olduğunu hissediyorum.