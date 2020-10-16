Sharon Stone: Flörtleşmekten bıktım

Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmiyle hafızalara kazınan Sharon Stone, flörtleşmekten bıktığını ve yalnız olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.
Mirror’ın haberine göre Stone açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
* Samimiyetsiz ve zamanıma değmeyecek insanlar buluyorum. Yalnızken, çocuklarımla ve arkadaşlarımla vakit geçirirken daha çok eğleniyorum.
“ERKEKLERLE KADINLAR AYNI YERDE DEĞİL”
Stone bunun nedeni sorulduğunda ise şöyle konuştu:
* Bir başka çocuğa ihtiyacım yok. Samimiyetsizlik ve saçmalık istemiyorum, oyun oynamak istemiyorum. Erkeklerin kadınlarla aynı noktada olduğunu düşünmüyorum.
* Gerçekten çok iyi erkek arkadaşlarım var ama bir ilişkide duygusal olgunluk söz konusu olduğunda erkek ve kadınların görünüşte farklı noktalarda olduğunu hissediyorum.