Sharon Stone, neden çıplak pozlar verdiğini açıkladı

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, 90'lı yıllarda Hollywood'da kadın düşmanlığının hakim olduğunu söyleyerek vücuduyla barışmanın zaman aldığını söyledi. Stone, "İlk zamanlar fazla maskülen algılandım. Sırf bunu değiştirebilmek için yarı çıplak pozlar verdim" dedi.

90’lı yılların seksi oyuncusu Sharon Stone, Vogue dergisinin Almanya edisyonuna röportaj verdi. Birçok bilinmeyen yönlerini anlatan Stone, özel hayatıyla da ilgili konuştu.

O yıllarda Hollywood’da kadın düşmanlığının hakim olduğunu söyleyen Stone, bu algı nedeniyle çok uzun bir süre dış görünüşünü sorguladığını ve kendisiyle barışmakta güçlük çektiğini belirtti. Temel İçgüdü filmiyle kariyerinde zirve yapan Stone, “Bir model ve oyuncu olarak kariyerime başladığımda, “Becerilebilir” terimi, çalışmaya uygun ve kameraa uyumlu ile eşanlamlıydı” dedi.

“YARI ÇIPLAK POZ VERDİM ÇÜNKÜ…”

Kaslı ve atletik vücut yapısından dolayı kendisinin maskülen algılandığını belirten 62 yaşındaki oyuncu, “Sırf bu algıyı değiştirebilmek için Playboy’a yarı çıplak poz vermiştim” dedi.

2001 yılında 43 yaşındayken felç geçiren Stone, bu hastalığın kariyerini kesintiye uğrattığını, yıllarca tedavi görüp, konuşmayı ve hatta tekrar düzgün görmeyi öğrendiğini anlattı.

Geçen aylarda bir çöpçatanlık uygulamasına katıldığı haberleriyle gündeme gelen Stone, internette gerçek hayatta hiç tanışmadığı erkeklere tanışma fırsatı bulduğunu söyleyerek şimdilerde bir havacılık mühendisiyle sohbet ettiğini belirtti.