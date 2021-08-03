Sharon Stone, tüm set çalışanları aşılanmadan işe başlamayacak

Sharon Stone tamamen aşılanmış bir set istiyor ve bu isteği yüzünden işini kaybetmekle tehdit edildiğini söylüyor.

SOZCU.COM.TR

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Oyuncu, SAG-AFTRA (Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) ulusal yönetim kurulu üyesi olmak için yürüttüğü kampanya sırasında kameralar karşısına geçerek, tüm set çalışanları aşılanana kadar Atlanta’daki projede çalışmayacağını söyledi.

Deadline tarafından paylaşılan videoda Stone, “Şovumdaki herkes aşılanmadan işe gidecek miyim? Hayır. Hayır, yapmayacağım. İşimi kaybetmekle tehdit mi ediliyorum? Evet. Gösterimde herkes aşı olmazsa işimi kaybeder miyim? Evet.”

Stone, güvenli olmayan bir ortamda çalışmaya devam etmek zorunda olmanın saçma olduğunu da sözlerine ekliyor.

Tüm set çalışanları aşılanmadan işe gitmeyeceğini belirten oyuncu, herkesi bu davranışa davet ediyor. Stone, “Çalışma koşullarımız bu şekilde olduğu için çok üzgünüm” dedi.

SAG-AFTRA, yapım tarafıyla yakın çalışan bazı oyuncular ve ekip için COVID-19 aşılarını zorunlu kılma seçeneğini sunuyor.

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