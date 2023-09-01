Sharon Stone’dan Kevin Costner’ın olaylı boşanmasına ilginç yorum

Hollywood'ın en olaylı boşanmalarından birine dönüşen Kevin Costner ve Christine Baumgatner'ın davasına ünlü yıldız Sharon Stone'dan da ilginç bir yorum geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü oyuncu Sharon Stone, Kevin Costner ve Christine Baumgatner’ın olaylı boşanma davasıyla ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Baumgatner’ın Kevin Costner’dan çocuk yardımı olarak ayda 160 bin dolar nafaka istemesiyle ilgili olarak Stone, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Stone, “Benim eski kocam da aynı şeyi düşünmüştü” mesajına kahkaha emojisi koyarak dikkatleri üzerine çekti.

Sharon Stone, gazeteci Phil Bronstein ile 1998’de evlenmiş, çift 2000 yılında Roan isimli bir erkek çocuk evlat edindikten 4 yıl sonra boşanmıştı. Bronstein, 2008’de açtığı davayla oğlunun velayetini almıştı.

O dönemde Sharon Stone’un eski eşine yüklü miktarda çocuk yardımı yaptığı haberleri çıkmıştı.

Kevin Costner’dan boşanma aşamasındaki Christine Baumgatner, dün mahkemede çocukları için aldığı 129 bin dolarlık nafakanın yeterli olmadığını, iki oğlu ve bir kızının lüks yaşama alışkın olması nedeniyle bu paranın yetmeyeceğini söyleyerek gözyaşı dökmüştü.

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