Sharon Stone’dan protestoculara uyarı: İç savaşa ihtiyacımız yok

Temel İçgüdü filmiyle dünya çapında üne kavuşan Sharon Stone, George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası çıkan protestolar hakkında endişesini paylaştı.

Instagram hesabından takipçilerine seslenen Stone, olası bir iç savaşa karşı uyarıda bulundu. Takipçilerinin iç savaş tuzağından uzak durmasını belirten ünlü oyuncu, “Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Anlamlandırmamız gereken bir iç savaşa ihtiyacımız yok” dedi.

Ardından Washington’daki Lincoln Anıtı’nda Ulusal Muhafızları gösteren bir fotoğraf paylaşan Stone, “Bugün Lincoln Anıtı’nda. Ülkemizin bir iç savaşa girmesine izin vermeyin. Kalbimizde çok fazla sevgi var. Bundan fazlasıyız” notunu yazdı.