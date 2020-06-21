Sharon Stone’u yıldırım çarptı

Kısa süre önce Brett Goldstein’in “Films To Be Buried With” isimli podcast’ine katılan oyuncu, evindeki kuyuyu kullanırken gerçekleşen garip kaza hakkında konuştu.

“YERDEN HAVALANDIM”

62 yaşındaki Stone, “Beni yıldırım çarptı. Vay canına. Bu gerçekten çarpıcıydı. Evdeydim, kendi kuyumuz vardı. Ütüye su dolduruyordum ve bir elim tulumbanın üzerindeydi. Kuyuya yıldırım düştü ve sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum ve buzdolabına çarptım” ifadelerini kullandı.

