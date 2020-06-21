Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sharon Stone’u yıldırım çarptı
Sharon Stone’u yıldırım çarptı
Temel İçgüdü filmiyle kariyerinde zirve yapan Sharon Stone'u yıldırım çarptı. Ünlü oyuncu, çarpmanın etkisiyle yerden havalanıp mutfağın diğer ucundaki buzdolabına vurduğunu belirtti.
Magazin 21 Haziran 2020 - 13:37

Kısa süre önce Brett Goldstein’in “Films To Be Buried With” isimli podcast’ine katılan oyuncu, evindeki kuyuyu kullanırken gerçekleşen garip kaza hakkında konuştu.

“YERDEN HAVALANDIM”

62 yaşındaki Stone, “Beni yıldırım çarptı. Vay canına. Bu gerçekten çarpıcıydı. Evdeydim, kendi kuyumuz vardı. Ütüye su dolduruyordum ve bir elim tulumbanın üzerindeydi. Kuyuya yıldırım düştü ve sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum ve buzdolabına çarptım” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERSharon Stone büyükannesini corona virüsünden kaybetti

Etiketler