Sharon Stone’un Meryl Streep’i hedef alan sözleri sosyal medyada olay oldu

Sharon Stone’dan Hollywood’u karıştıracak sözler… Stone, yeni bir söyleşide Meryl Streep’in eğlence endüstrisindeki başarılı kariyerini tartıştıktan sonra Twitter’da dikkat çekiyor. Meryl Streep’in “inanılmaz derecede harika bir kadın ve oyuncu” olduğunu düşünmesine rağmen, Streep ile eşit derecede yetenekli başka aktrisler olduğunu ancak Steep ile aynı ikonik statüye sahip olmadıklarını düşündüğünü söyledi.

Stone, Hollywood’un başarılı oyuncusu için şu sözleri söyledi: “Herkes Meryl’e karşı rekabet etmeli. Bence Meryl inanılmaz derecede harika bir kadın ve oyuncu. Ama açıkçası, Meryl Streep kadar eşit derecede yetenekli başka aktrisler de var. Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet… Ama Meryl diyorsun ve herkes yere düşüyor. Ben Meryl’den çok daha iyi bir kötü karakter olabilirim ve eminim o da öyle der.”

Sharon Stone’un röportajda söyledikleri yayınlandıktan kısa bir süre sonra hızla viral hale geldi ve pek çok kullanıcı kendi görüşünü paylaşmaya başladı. Kullanıcıların bazıları Stone’u haklı bulduklarını ve konuşmaya devam etmesini yazarken; bazıları da tepkilerini dile getirdi ve Stone’un Streep ile aynı seviyede olmadığını belirtti.