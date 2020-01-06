Show TV yayın akışı: Çukur bu akşam var mı, neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman?

Show TV yayın akışı: Çukur bu akşam var mı, neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman?

Çukur hayranlarına kötü haber! Çukur dizisi her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle Show TV'de ekrana geliyordu ancak bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor. Diziseverler merak ediyor: Çukur yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı Çukur’un kadrosuna ünlü oyuncu Nejat İşler de dahil olmuştu. Bu akşam Çukur dizisi yerine yabancı bir sinema filmi yayınlanacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur dizisi yılbaşı nedeniyle tatile girdi. Dizinin yeni bölümünün 13 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur dizisinin son bölümünde; Efsun, Azer'in Yamaç'ı öldürmeyi bir türlü becerememesi sonucu olaya el atar. Azer'in topladığı Çukur'un bütün düşmanlarına kendini tanıtır ve Yamaç'a karşı güçlü bir ittifak kurmak için külçe altınları ortaya çıkarır.

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşar. Mahsun, Yamaç'tan kendisini affetmesini ister bu nedenle de Yamaç'ın gölgesi olup onun hayatını kurtarır. Mahsun bunu Sena için yaptığını söyler. Ancak Mahsun'un yaptıkları ve söyledikleri Yamaç'ı çıldırtmaya yeter.