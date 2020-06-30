Yeşil bir dev olan Şrek'in filminde kendi bataklığını kurtarmak için yola çıktığı macerada, prenses Fiona ile karşılaşmasını ve sonrasında yaşanan romantik ve eğlenceli olayları anlatılıyor. Shrek filmi konusu ne? Shrek filmini seslendirenler kimler?

Ormanda çevresi bataklıkla kaplı bir evde yalnız yaşayan yeşil bir dev olan Shrek’in başında geçen olayların ele alındığı filmde Türkçe olarak Şrek’i Okan Bayülgen , Fiona’yı Oya Presciler ve Eşek’i ise Mehmet Ali Erbil seslendirdi.

SHERK FİLMİ KONUSU NE?

Çirkin görünümlü, yeşil bir canavar olan Shrek, son derece mutlu bir yaşam sürer. Çamur banyosu yapmaktan ve kendi bataklığında yaşamaktan son derece mutlu olmasına karşın, çevresindekiler, hatta öz anne ve babası bile onun görüntüsüne, pis kokusuna dayanamaz. Ancak Shrek’in kendine güveni tamdır ve bütün bu olumsuzluklar onun moralini bozmaz. Günlerden bir gün güzel prenses Fiona, bir ejderha tarafından kaçırılır. Duloc ülkesinin iktidar hırsıyla yanıp tutuşan yöneticisi Lord Farquad, prensesi kurtarmak için Shrek’ten yardım ister. Lord, ideal eş olarak prenses Fiona’yı seçmiştir ve onu ejderhaya bırakmaya hiç niyeti yoktur.