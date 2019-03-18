Sibel Can Kıbrıs’ta 3 saat sahnede kaldı
Yeni albümünde yer alan ‘Senden Başka Kimsem Yok’ şarkısıyla konserini açan sanatçı daha sonra yine yeni albümünden devam ederek; Yeni Aşkım, 5 Dakika, Kalp Yolu ve Vallahi Yalan'ı seslendirdi. Eski albümlerindeki unutulmaz eserlere de yer veren sanatçı, Gencebay, Tatlıses ve Türk Sanat Müziği eserlerinden de şarkılar söyledi.
Sanatçı, salonu tıklım tıklım dolduran misafirlere 3 saat şarkı söyledi. Salondaki izleyiciler Sibel Can'ın seslendirmiş olduğu şarkılara eşlik ederek bol bol dans etti.