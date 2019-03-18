Sibel Can Kıbrıs’ta 3 saat sahnede kaldı

Kıbrıs’ta, Merit Crystal Cove Hotel’de konser veren ünlü sanatçı Sibel Can, 3 saat sahnede kalarak izleyenleri mest etti. Uzun bir aradan sonra giymiş olduğu bordo renkli, pullu elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, sahnede kendisini izleyenlerin gözlerini kamaştırdı.

Yeni albümünde yer alan ‘Senden Başka Kimsem Yok’ şarkısıyla konserini açan sanatçı daha sonra yine yeni albümünden devam ederek; Yeni Aşkım, 5 Dakika, Kalp Yolu ve Vallahi Yalan'ı seslendirdi. Eski albümlerindeki unutulmaz eserlere de yer veren sanatçı, Gencebay, Tatlıses ve Türk Sanat Müziği eserlerinden de şarkılar söyledi.

Sanatçı, salonu tıklım tıklım dolduran misafirlere 3 saat şarkı söyledi. Salondaki izleyiciler Sibel Can'ın seslendirmiş olduğu şarkılara eşlik ederek bol bol dans etti.