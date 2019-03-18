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Sibel Can Kıbrıs’ta 3 saat sahnede kaldı
Sibel Can Kıbrıs’ta 3 saat sahnede kaldı
Kıbrıs’ta, Merit Crystal Cove Hotel’de konser veren ünlü sanatçı Sibel Can, 3 saat sahnede kalarak izleyenleri mest etti. Uzun bir aradan sonra giymiş olduğu bordo renkli, pullu elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, sahnede kendisini izleyenlerin gözlerini kamaştırdı.
Magazin 18 Mart 2019 - 13:49

Yeni albümünde yer alan ‘Senden Başka Kimsem Yok’ şarkısıyla konserini açan sanatçı daha sonra yine yeni albümünden devam ederek; Yeni Aşkım, 5 Dakika, Kalp Yolu ve Vallahi Yalan'ı seslendirdi. Eski albümlerindeki unutulmaz eserlere de yer veren sanatçı, Gencebay, Tatlıses ve Türk Sanat Müziği eserlerinden de şarkılar söyledi.
Sanatçı, salonu tıklım tıklım dolduran misafirlere 3 saat şarkı söyledi. Salondaki izleyiciler Sibel Can'ın seslendirmiş olduğu şarkılara eşlik ederek bol bol dans etti.

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