Sibel Can Kıbrıs’ta puantiyeli elbisesiyle göz doldurdu!

Türk müziğinin en güçlü seslerinden ünlü sanatçı Sibel Can, yaz konser maratonuna aralıksız devam ediyor. Önceki gece Kuzey Kıbrıs’ta Merit Crystal Cove Hotel’de sevenleriyle buluşan Sibel Can, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

Ünlü modacı Amor Gariboviç tarafından hazırlanan tek omuzu açık, bu yılın modası olan puantiyeli elbisesiyle göz dolduran Sibel Can, geniş yelpazeli repertuarı ile muhteşem bir konsere daha imza attı. Konser alanını hınca hınç dolduran sanatçının hayranları, her şarkısını Sibel Can ile birlikte söyleyerek, dev bir koro oluşturdular. Çok sayıda müzik severin geldiği konserde Sibel Can, “Kıbrıs izleyicisinin samimiyetini, müziğe olan düşkünlüklerini ve her şarkımı benimle söylemelerini çok seviyorum. Bu müthiş duyguları bana tattıran tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum” dedi.