Sibel Can, stüdyoya kapanacak

Yeni albümü için bir süredir şarkı seçimini titizlikle yapan ve bu süreci tamamlayan Sibel Can, karar verilen şarkıların okumaları için stüdyoya girecek.

Sibel Can, Sevgililer Günü konseri için Kıbrıs Merit Crystal Cove Hotel'de sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede en güzel aşk şarkılarını tüm sevenler için söyleyen Can, Nihan Peker imzalı elbisesiyle büyüledi. Güzel sanatçı sahneden dinleyicilerine bir de müjde vermeyi ihmal etmedi. En son yaklaşık iki yıl önce ‘Yeni Aşkım' adlı çalışmasıyla müzikseverlerle buluşan Sibel Can, İstanbul'a gelir gelmez yeni albüm için stüdyoya kapanacak.

YENİ ALBÜMÜ İLKBAHARDA…

Yani albümü için Mustafa Ceceli, Selim Çaldıran, Emre Moğulkoç, Sezgin Gezgin ve sektörün birçok ünlü aranjörü ile çalışacak olan Sibel Can, albümünde 12 şarkı seslendirecek. Albümde hem hareketli hem de duygusal şarkılara yer verecek olan güzel sanatçı, yaz boyunca ‘Sibel Can' rüzgarı estirecek. Müzik arşivine yeni hitler kazandırmaya hazırlanan usta sanatçı, bu yılın ilkbahar aylarında yeni albümü ile raflardaki yerini alacak.