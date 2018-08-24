Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt kaza geçirdi

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada şarkıcı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kaza saat 16.10 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

“ÇOK KORKTUM”

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, “Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah’tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum” dedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

EMNİYET’TEN SİBEL CAN’A TEŞEKKÜR

Emniyet Genel Müdürlüğü, “Türk Polis Teşkilatı” isimli resmi twitter adresinden olayla ilgili yayınladığı mesajda, “Beşiktaş’ta gerçekleşen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlatan ve bu konudaki hassasiyetini kamuoyu ile paylaşan Sibel Can’a teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz” ifadelerine yer verdi.