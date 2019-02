Sibel Can’dan dikkat çeken paylaşım

Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Sibel Can, sosyal medya hesabından sahne öncesi çekilmiş bir videosunu paylaştı. Üzerinde sahne kıyafetiyle son derece güzel ve alımlı görünen Sibel Can, ışıltı efekti eklenmiş videosunda kapının önünde poz verirken görülüyor. Daha 12 saat olmadan 250 bini aşan bir izlenme oranına ulaşan videonun belki de en dikkat çeken yeri ise Sibel Can’ın videonun sonunda sergilediği dönme hareketi oldu. Can bu hareketi yaparken bir an dengesini kaybetmiş gibi görünüyor.