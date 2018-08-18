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Sibel Can’dan estetik açıklaması: Yaptırmadım ama karşı da değilim
Sibel Can’dan estetik açıklaması: Yaptırmadım ama karşı da değilim
Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Estetik yaptırmadığını açıklayan isim, "Estetiğe karşı değilim ama abartmanın da bir manası yok” dedi.
Magazin 18 Ağustos 2018 - 09:44

Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan ünlü sanatçı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Yeni ve eski albümlerinde şarkılar seslendiren Sibel Can, hayranlarına espriler yapmayı da ihmal etmedi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konsere Nur Yerlitaş imzalı derin dekolteli siyah kıyafeti ile sahneye çıkan Sibel Can yaptığı dans şovlarıyla da büyük beğeni topladı.

ABARTMANIN MANASI YOK

Botoksa gidemediğini söyleyen Sibel Can “Bende çok fazla estetik yok. Yaptırmadım ama karşı da değilim. Ufak minik minik dokunuşlar daha iyi oluyor. Abartmanın bir manası yok diye düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

İHA

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