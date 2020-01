Sibel Can’dan ‘Gündelik halim’ paylaşımı

Her zaman sahne üzerinde şık kıyafetlerle görmeye alıştığımız Sibel Can, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla adeta bu kuralını bozmuş oldu.

Pek çok ünlü isimden farklı olarak sosyal medya hesabı üzerinden gündelik hayatına dair paylaşım sayısını az tutan Sibel Can, genellikle takipçileriyle konser bilgilerini ya da sahnedeyken çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyor. Can, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta ters köşe yaptı. Kızıyla birlikte çıktığı bir sokak gezintisi sonrasında kahve keyfi yapan Can, o anlara dair bir kareyi takipçileriyle paylaşmayı tercih etti. Başarılı şarkıcının bu doğal paylaşımı kısa sürede 100 bini aşan bir beğeni aldı.

(FOTOĞRAF: INSTAGRAM)