Sibel Can’dan Karahan Çantay hamlesi

Mister Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçen pazar günü Tayland’da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Çantay’ın ailesi, cenazeyi Türkiye’ye getirmek için girişimlere başladıklarını, Ankara’da defnedeceklerini söyledi.

Öte yandan Çantay’ın vefatı sonrası Twitter’da çok konuşulan Sibel Can, Instagram hesabında yorumlara sınırlama getirdi.

ADI SİBEL CAN'LA AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken Mister Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Sibel Can ile ilk tanışması da final gecesi olmuştu.

Tacını giydiren Can’ın daha sonra bir klibinde oynaması aralarında aşk dedikodusu çıkmasına neden olmuştu.

Hatta eski bir manken Sibel Can ve Karahan Çantay’ın seks kaseti olduğunu iddia etmişti. Bu iddia üzerine Sibel Can-Hakan Ural çifti bir basın açıklaması düzenleyip iddiaları reddetmişti.

Sibel Can-Hakan Ural çifti bu olayların ardından ayrılınca Karahan Çantay, Sibel Can’ın Hakan Ural’la evliliğinin bitmesinin de sebebi olarak gösterilmişti.

“ZAMANI GELİNCE KONUŞURUM”

Yaşananlar sonrası Türkiye’yi terk edip Tayland'da matematik öğretmenliği yapmaya başlayan Çantay 2015'te İstanbul ziyaretinde şunları söylemişti: “En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki.”