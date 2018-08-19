Sibel Can’dan Orhan Gencebay’a canlı bağlantı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında kızı Melisa Ural, usta sanatçı Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından İrma – Nurhan Çıtak ve Murat – Sema Kaynar çifti de yer aldı. Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sibel Can, heyecanını şu kelimelerle dile getirdi. “Öncelikle çok mutluyum beni dinlemeye gelenlere çok teşekkür ederim, benim için Rabb’ime ne kadar çok şükretsem de azdır. Konserlerimizin ikinci turu bugün Bodrum’la başladı. Sonraki günlerde Kuşadası, Marmaris ve Datça konserlerimiz var. Arka arkaya konserlerimin olması, sevenlerimle kucaklaşacak olmam mutluluk verici. Çünkü ben şarkı söyledikçe mutlu oluyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe ben seyircimle göz göze, gönül gönüle hep birlikte şarkılar söylemek istiyorum” dedi.

Programına ‘Senden Başka Kimsem Yok' şarkısıyla başlayan Can, ‘Dans edenleri görmek istiyorum diyerek ‘Yeni Aşkım' şarkısıyla dinleyicilerine göbek attırdı. Tamda bu anlarda seyirciler arasında yer alan bir bebeği kucağına alan ünlü sanatçı, minik hayranını uzun uzun sevdi. Daha sonra seyirciler arasında yer alan ve bir süre önce kanseri yenen ünlü oyuncu Bahar Öztan’ın yanına giderek elini sıkan Sibel Can, “Seni seviyoruz Bahar. İyi ki geldin. onun için kocaman bir alkış istiyorum sizden. O çok güçlü bir kadın” diyerek arkadaşını seyircilere alkışlattı.

MELİSA, ANNESİNİN VİDEOLARINI ÇEKTİ

Konserin ikinci bölümünde ise seyirciler arasında bulunan Tan Taşçı'yı “Kıymetlimiz burada. Tan'ın bana hediyesi olan “Beş Dakika” şarkısını beraber söyleyelim” sözleri ile sahneye davet eden Sibel Can, genç şarkıcı ile muhteşem bir düete imza attı. Sibel Can’ı dinlemeye gelenler arasında bulunan usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, konser boyunca sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaptı.

Konserin ikinci yarısında Sibel Can sahneden Sevim Emre'ye seslenerek “Orhan abi uyumuyorsa arar mısın? Seyircilerle birlikte sesini duymak istiyoruz” dedi. Sibel Can'ın bu sözleri üzerine Sevim Emre hayat arkadaşı Orhan Gencebay'ı arayarak, telefonu Sibel Can'a verdi. ”Heyecandan ağlayacağım şimdi Orhan abi diyerek” usta sanatçıyla yaşadığı sahne heyecanını paylaşan Sibel Can'a Orhan Gencebay “Sen benim küçük kızımsın, başarılarının devamını dilerim. Seninle gurur duyuyorum” sözleri ile karşılık verdi. Telefonu kapatmadan önce “Ben bütün şarkılarımı oradaki güzel kadın için yazdım.” diyerek hayat arkadaşı Sevim Emre'ye olan aşkını dile getiren Orhan Gencebay seyircilerden alkış aldı. Sibel Can bu güzel jestin ardından Orhan Gencebay'ın, “Dön” ve “Severek Ayrılalım” şarkılarını aşkları ile yıllara meydan okuyan ünlü çift için seslendirdi. Öte yandan Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinden olan kızı Melisa Ural, annesinin konserini en ön sıralardan izledi. Ural telefonu elinden bir saniye olsun düşürmezken sürekli annesinin sahne videolarını çekti.



