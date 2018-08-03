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Sibel Can’ın eski eşi Sulhi Aksüt, yıllar sonra ortaya çıktı
Sibel Can’ın eski eşi Sulhi Aksüt, yıllar sonra ortaya çıktı
Sibelcan'ın 2000 senesinde evlendiği ve 2010 senesinde boşandığı oğlu Emir Aksüt'ün babası Sulhi Aksüt, yıllar sonra objektiflere yansıdı. Aksüt'ün yıllar içerisindeki değişimi gözler önündeydi.
Magazin 3 Ağustos 2018 - 10:29

Hakan Ural’dan boşanan, Karahan Çantay’la sansasyonel ilişkisi biten Sibel Can, 1 yıl içinde Sulhi Aksüt’le evlenmişti. 2010 senesinde evlenen ikilinin evliliği 10 yıl sürdü.Bu evlilikten bir çocukları olan Sibel Can ve Sulhi Aksüt, 2010 yılında 6 celse süren bir dava sonrası yollarını ayırmıştı.Yaşanan bu olay sonrası basın dünyasından uzak bir hayat yaşamaya çalışan Sulhi Aksüt, önceki gün objektiflere yansıdı.

BANKAMATİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Nişantaşı'nda bir bankamatikten para çekerken görüntülenen Sibel Can'ın 18 yaşındaki küçük oğlu Emir'in babası olan Aksüt'ün oldukça yaşlandığı görüldü.

Sibel Can ve Sulhi Aksüt

Sibel Can ve Sulhi Aksüt

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Son güncelleme: 10:32 - 03.08.2018
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