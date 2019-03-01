Sibel Turnagöl, Sibel Can’a ateş püskürdü

İkisi arasındaki araba meselesinin masaya yatırıldığı 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalar yapan Sibel Turnagöl, eşi Mehmet Çelik’e ikinci bir dava açan yakın dostu ve meslektaşı Sibel Can hakkında sert açıklamalarda bulundu ve yaptıklarının büyük düşmanlık olduğunu söyledi.

Kendisine kaçak cip satıldığı iddiasıyla uzun bir süredir Sibel Turnagöl’ün eşi Mehmet Çelik ile mahkemeli olan Sibel Can’ın dava sürecinin masaya yatırıldığı 2. Sayfa programına konuk olan Turnagöl şunları söyledi:

“Mehmet’le evlendik ve ikinci ayında ‘Bana kaçak cip sattı’ diyerek bir dava açtı ve bu davalar başladı ben o süreci yakından yaşadım, Mehmet öyle bir durumdaydı ki ‘çay istiyor musun?’ diyemiyordum hayatta en zor şey… İnsana bir yafta yapıştırılıyor ancak sen bunun aksini haykıramıyorsun ki… 65 yıldır varolan bir şirketin başındaki adam, Türkiye’nin en önemli isimleri onun müşterileri başımıza böyle bir araba olayı geldi. Konu yargıya intikal etti ve bunu fazla konuşmamız doğru değil Hakan Ural’da da galiba balık hafızası oluştu sürekli olarak bu konuyla ilgili konuşuyor. Kendisiyle yüzleşmiş ve konu hakkında defalarca konuşmuş olmamıza rağmen yaptığı bu açıklamalar büyük haksızlık. Mehmet, Sibel Can’ın eski eşi Sulhi Beyle görüştü… Hakan’la da defalarca konuştuk Mehmet bu konuda suçlu değil ki araba üzerinde mahkeme kararı var arabanın kullanılmış olmadığı mahkeme kararı ile çıktı. Sibel’i defalarca aradım… Mehmet’e ‘Senin suçun yok bundan eminim ama o da mağdur kalmasın’ dedim. Sulhi Bey de ‘Sibel’in işini çözelim’ diyerek o dönem bize geldi. Savcı dosyanın kapağını üç sene açmadıysa bu konuda Mehmet’in suçu ne olabilir. Bir kere Sibel Can arabanın sıfır parasını istiyor ki böyle bir şeyin imkanı yok! Kendisi zaten arabayı kullanmaya devam ediyor, bu süreçte çok insan mağdur oldu. Ancak pek çok kişi de bu süreçte arabasını aldı. Kızıp öfkelenebilirsin ancak bir insanın hapisle yargılanmasını istemek nasıl bir şey! Sibel’in bu yaptıklarına inanamıyorum, ben bunu düşmanıma bile yapmam. Sibel’i defalarca aradım ancak telefonlarıma bile çıkmadı. Yaşadığımız sorunlardan bir nebze olsun kurtulabilmek adına üzerime olan bir daireyi satmak bile istedim, avukatıyla görüştüm. Öyle kötü dönemler yaşadık ki evliliğimiz bile bitebilirdi. Kendisine arabasının bedelinin üzerinde bir rakam teklif ettim. O dönem 250 bin liraya almıştı ve kullandığı bir araba ben ona 400-500 bin lira gibi bir para teklif ettim ancak o 1 milyondan fazla istedi. Yaptığı büyük düşmanlık, Allah herkesin kalbini bilir”