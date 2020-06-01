Sibel Tüzün kimdir? Sibel Tüzün nereli ve kaç yaşında?

Sibel Tüzün, 1971 doğumludur. İlk albümü "Ah Biz Kızlar"ı 1993 yılında piyasaya süren ve geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Sibel Tüzün hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Sibel Tüzün nereli ve kaç yaşında?

2006 yılında Atina’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye adına söz ve müziği kendisine ait olan “Süper Star” adlı şarkıyla yarışan ve 11. olan Sibel Tüzün hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sibel Tüzün kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

SİBEL TÜZÜN KİMDİR?

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sibel Tüzün, 29 Eylül 1971 tarihinde İstanbulda dünyaya gelmiştir. İlk müzik eğitimine 1978 yılında TRT Çocuk Korosu’nda başlayan Sibel Tüzün, ortaokul yıllarında ise yine TRT Gençlik Korosu’nda çok sesli müziğe adım atmıştır.

Beşiktaş Atatürk Lisesi’nde okuduğu yıllarda pop ve rock müzikle ilgilendi ve 1986 da Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması’nda okuluna üçüncülük kazandırdı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümü’ne birincilikle giren Tüzün, 1991 yılında profesyonel müzik yaşamına ilk adımını attı. TRT Altın Anten, Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması ve Eurovision Şarkı yarışmalarına katılarak ödüller aldı. 1993’te ilk albümü “Ah Biz Kızlar”ı piyasaya sürdü.

1994 yılında Londra’da Robert Bricknell ile bir süre şan derslerine devam eden sanatçı, “Nefes Kesen Aşklar” isimli ikinci albümünü yayınladı. 1998 Haziran ayı içinde piyasaya çıkan “Hayat Buysa Ben Yokum Bu Yolda” isimli üçüncü albümünde yer alan şarkıların sekiz tanesinin şarkı sözlerini kendisi yazdı.

2001 yılında bu kez “Yine Yalnızım” albümünü piyasaya sürdü. 2003 yılında piyasaya çıkan “Kırmızı” albümü müzik ve satış listelerinde büyük başarılar elde etti. 2004 yılı sonunda nota kitabı olarak da yayınlanan “Kırmızı”'nın ardından, kızı Elaya'nın doğumu için albüm çalışmalarına bir süre ara veren Tüzün, 2005 Ekim ayında yine bir ilke imza attı. İlk tekli çalışması “Seviyorum, Seveceğim”, Türkiye'de ilk kez internet üzerinden MP3 formatında satışa çıktı.

2006 yılında Tüzün, 51. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye’yi Atina'da temsil etti. Söz ve müziği kendisine ait olan “Süper Star” adlı şarkıyla dikkatleri çeken Tüzün, yarışmanın 11’incisi oldu. Müzik dışında otomobil sporlaru ve yelkenle de ilgilenen Tüzün, iki sezon ünlü rallici Ethem Genim’in co-pilotluğunu yaptı. 1997 yılında evlendiği gitarist Levent Candaş’tan 2001 yılında boşanan Sibel Tüzün, 2005 yılında eski bankacı Engin Güven ile evlendi, 2010 yılında boşandı. 2016 tarihinde dört yıldır birlikte olduğu yapım prodüktörü Ender Balcı ile üçüncü evliliğini gerçekleştiren Sibel Tüzün, Terazi burcudur.

Albümleri:

1993 – Ah Biz Kızlar

1995 – Nefes Keser Aşklar

1998 – Hayat Buysa Ben Yokum Bu Yolda

2001 – Yine Yalnızım

2003 – Kırmızı

2010 – Saten

Remiks albümleri:

2004 – Kıpkırmızı

Teklileri:

2005 – “Seviyorum, Seveceğim”

2006 – “Süper Star” (Yunanca/İngilize/Türkçe)

2008 – “Aç Telefonu-Yaz Aşkı”

2013: Saten Remix

2014: “Kaç Yıldan Geçti Aradan”

2014: “Le Le Le”

2015: “Aşk Bize Yeter” (ft. İskender Paydaş)

2017: “Senden İmzalı”

2018: “Anlamadın Di Mi?”

Sibel Tüzün’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2007 – Çılgın Dersane Kampta (Sinema Filmi)

2010 – Akasya Durağı (Kendisi) (TV Dizisi)

2012 – Survivor Ünlüler-Gönüllüler (Yarışma Programı)