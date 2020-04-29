“Sibel’i erotik geçmişinden ötürü seçmedim”

Görüntü yönetmeni Fatih Akın, katıldığı bir internet yayınında Sibel Kekilli’yi neden seçtiğini anlattı. Akın, “Duvara Karşı'da Sibel'i ben seçtim. Yapımcılarla konuşurken ‘Birol Ünel, Türk. Kızın da Türk olması lazım' dedim. O dönem Almanya'daki Türk oyuncular çıplaklık var diye kabul etmediler. ‘Ablam kızar, babam kızar, mahalle kızar' dediler. Ben de ‘erotik alanda Türk oyuncu yok mu' diye bir araştırma yaptırdım. Arayıp ‘Bir tane var' dediler, Sibel'den bahsettiler.

“KAMERA ÖNÜNDE RAHAT OLMASI BENİM İÇİN BİR ARTI”

Onu oyuncu seçmesine çağırdım. Aynı zamanda 200 kız daha vardı. Evden kaçan kızlar bunlar. Sibel'i erotik geçmişinden ötürü değil, en iyi oyunculuğu verdiği için seçtim. Kamera önünde rahat olması da artıydı. Kabiliyetliydi yani, geçmişi beni ilgilendirmez” dedi.

