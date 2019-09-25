Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül nereli ve kaç yaşında?

Şifanur Gül, 1999 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Sevdim Seni Bir Kere dizisi ile geçen Şifanur Gül hakkında merak edilenler haberimizde... Şifanur Gül nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde, Eylül karakterini canlandıran Şifanur Gül hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Şifanur Gül kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.

Şimdilerde, Berk Bakioğlu Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Pervin Balcı, Sevgi Temel, Nur Yazar, Önder Atakanlı gibi oyuncuların yer aldığı ve Star TV’de yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Eylül karakterine hayat vermektedir.

Şifanur Gül’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Eylül) (TV Dizisi)